07 Ağustos 2020, Cuma

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Galatasaray'ın transfer gündemi

Galatasaray transfer dönemine Arda Turan'ı kadrosuna katarak başladı. Peki sarı-kırmızılılar diğer isimleri ne zaman açıklayacak? Cimbom'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
07.08.2020
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