Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

Galatasaray'ın borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı... Divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.​ Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal ayrıca, Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran ile 31 Eylül arasında 79,6 milyon lira dönemsel karda olduğunu belirtti.