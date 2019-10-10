10 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı... Divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi. Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal ayrıca, Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran ile 31 Eylül arasında 79,6 milyon lira dönemsel karda olduğunu belirtti.
10.10.2019
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