Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! "Bu hafta açıklanmazsa..."

A Spor muhabiri Volkan Demir, Galatasaray'ın Onyekuru transferinde yaşanan flaş gelişmeleri aktardı. Fenerbahçe'nin de oyuncunun durumunu sorduğunu dile getiren Demir, bu hafta bu transfer bitmezse Onyekuru'nun bir çok takımla görüşebileceğini açıkladı.

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