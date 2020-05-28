28 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı değişti

Henry Onyekuru'yu kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
28.05.2020
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