Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Fernando Muslera en istikrarlı isim oldu. En hırçın futbolcu olaraksa Marcao ön plana çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da 26 farklı futbolcu süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer olan Uruguaylı kaleci Fernando mMuslera, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı.

Ligin ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Uruguaylı file bekçisini 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi. Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı Mariano, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Babel'i 3'er golle Radamel Falcao ile Belhanda izlerken, Andone, Feghouli 2'şer, Adem Büyük, Seri, Ömer Bayram, Nagatomo ve Taylan ise 1'er kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 3 golünü ise Antalyaspor'dan Celustka, Göztepe'den Gassama ve Çaykur Rizespor'dan talbi kendi kalesine gönderdi.

Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak mMarcao dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.

İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao'yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.