30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Fernando Muslera en istikrarlı isim oldu. En hırçın futbolcu olaraksa Marcao ön plana çıktı.
30.12.2019

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da 26 farklı futbolcu süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer olan Uruguaylı kaleci Fernando mMuslera, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı.

Ligin ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Uruguaylı file bekçisini 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi. Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı Mariano, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Babel'i 3'er golle Radamel Falcao ile Belhanda izlerken, Andone, Feghouli 2'şer, Adem Büyük, Seri, Ömer Bayram, Nagatomo ve Taylan ise 1'er kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 3 golünü ise Antalyaspor'dan Celustka, Göztepe'den Gassama ve Çaykur Rizespor'dan talbi kendi kalesine gönderdi.

Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak mMarcao dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.

İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao'yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.

Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera 30.12.2019
G.Saray'ı takım haline getiremeyen Fatih Terim'dir "G.Saray'ı takım haline getiremeyen Fatih Terim'dir" 30.12.2019
Terim yönetiminde en kötü ilk yarı Terim yönetiminde en kötü ilk yarı 30.12.2019
G.Saray'da devre arası tatili başladı G.Saray'da devre arası tatili başladı 30.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Terim, Taylan konusunda ısrarcı olsaydı... "Terim, Taylan konusunda ısrarcı olsaydı..." 29.12.2019
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu Fatih Terim'den Arda Turan yorumu 29.12.2019
Aslan 2019'u farklı galibiyetle tamamladı Aslan 2019'u farklı galibiyetle tamamladı 29.12.2019
Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır "Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır" 29.12.2019
Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın "Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın" 29.12.2019
Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı! "Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı!" 28.12.2019
İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... 28.12.2019
Canlı yayında açıkladı! Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok! Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok!" 28.12.2019
Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm! "Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!" 28.12.2019
Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler 28.12.2019
Galatasaray'ın kamp programı belli oldu Galatasaray'ın kamp programı belli oldu 28.12.2019
Manuel da Costa Galatasaray yolunda Manuel da Costa Galatasaray yolunda 28.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları
Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...
Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...
Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer! Ersun Yanal onay verdi
Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Resmen duyurdular
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör