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Galatasaray'ın aklı derbide
Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
23.09.2019
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Malatya'da 1 puana razı oldu...
Sarı-kırmızılılar Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleye baskılı başlarken 23. dakikada yeni transfer Seri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Galatasaray ikinci yarıya Lemina-Nagatomo değişikliği ile başladı. Gabonlu oyuncunun 78. dakikada kaçırdığı net pozisyonla farkı ikiye çıkaramayan sarı kırmızılılar son dakikalarda BtctTurk Yeni Malatyaspor'un baskısına dayanamadı.
89. dakikada duran topta Jahoviç'in indirdiği topla buluşan Guilherme'nin attığı golle maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 7'ye, Galatasaray ise 8'e yükseltti..
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