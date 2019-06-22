22 Haziran 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan yerli operasyonu

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Şener ​Özbayraklı'dan sonra Adem Büyük ve Jimmy Durmaz'la da anlaşmaya yakın.
22.06.2019

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