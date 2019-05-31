31 Mayıs 2019, Cuma

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Galatasaray'dan Vedat Muriç teklifi

Vedat Muriç'in ilk tercihi Galatasaray! Fenerbahçe'nin de transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Çaykur Rizesporlu golcü oyuncu Vedat Muriç için Galatasaray 2.5 milyon euro'luk teklif sundu. Sarı kırmızılı kulüp, Rizespor'un cevabını bekliyor.
31.05.2019

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