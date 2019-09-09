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Galatasaray'dan TT Stadyumu'na Emirates modeli

Galatasaray, yeni sezonda Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 60 bine yükseltecek. Arsenal'in Emirates Stadı'nı Galatasaray mercek altına aldı. 3 santimetre olan koltuk aralıklarını daraltmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, 52 bin 650 kişi olan kapasiteyi 60 bine yükseltip 50 bin de kombine satarak rekoru hedefliyor.
09.09.2019

Yıldız transferler sonrasında taraftar da kombinelere hücum ederken toplam satış 41 bine ulaştı. Maç başına bilet satışından elde edilen geliri dikkate alan yönetim, kombine satışını durdururken yeni sezon için de seyirci kapasitesini artırma kararı aldı.

Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak.60 bin kapasiteli Emirates Stadı'nın planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.

Bu sezon değişiklik imkânı bulunmazken, sezon sonu Aslantepe'yi yenileme çalışması başlayacak. Kapasiteyi 60 bine çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 41 binde kalan kombine satışını gelecek yıl 50 bine yükseltip rekor kırmak istiyor.

EMIRATES STADI'NIN ÖZELLİKLERİ

Açılış tarihi: 26 Ekim 2006

Tasarım: HOK Sport

Maliyet: 430 milyon pound

Seyirci kapasitesi: 60 bin

Saha boyutu: 105x68 metre

Saha içi çim boyutu: 113x76 m

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