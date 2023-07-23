Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Hedefteki 3 isim...
Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi... Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler Lo Celso, Fred ve Sabitzer oldu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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