09 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan örnek corona virüsü kararı
Galatasaray Kulübü, Mecidiyeköy'de bulunan kulübe ait oteli ihtiyaç duyulması halinde corona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açabileceğini resmi sosyal medya adresinden açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
09.04.2020
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