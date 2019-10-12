12 Ekim 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan gollü prova

Galatasaray, lige verilen arada TFF 1. lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Cimbom, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise Papa Diouf ve Yunus Emre Yalçın'dan geldi.
12.10.2019

Galatasaray'da Radamel Falcao, tedavisinin ardından salon çalışırken, idmanda sağ baldırına darbe alan Adem Büyük, tedbir amaçlı olarak İstanbulspor'a karşı forma giymedi.

Christian Luyindama, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaparken, Mario Lemina ise fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

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