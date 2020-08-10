Galatasaray'dan gençler için plan

Galatasaray genç futbolcuları takıma kazandırmak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı oyuncular kiralanacak, bazılarıyla ilgili kararı ise hazırlık kampından sonra verecek.

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