10 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'dan gençler için plan

Galatasaray genç futbolcuları takıma kazandırmak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı oyuncular kiralanacak, bazılarıyla ilgili kararı ise hazırlık kampından sonra verecek.
10.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray'dan gençler için plan Galatasaray'dan gençler için plan 10.08.2020
Galatasaray'da sağ kanat adayları Galatasaray'da sağ kanat adayları 10.08.2020
Transferin gözdesi Mensah Transferin gözdesi Mensah 10.08.2020
Ünlü menajerden çarpıcı sözler! Abramovich G.Saray'ı alsaydı... Ünlü menajerden çarpıcı sözler! "Abramovich G.Saray'ı alsaydı..." 09.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Falcao'dan yeni sezona özel hazırlık Falcao'dan yeni sezona özel hazırlık 08.08.2020
Galatasaray Samuel Kalu'yu bitirmek üzere "Galatasaray Samuel Kalu'yu bitirmek üzere" 07.08.2020
UEFA'dan Galatasaray açıklaması UEFA'dan Galatasaray açıklaması 07.08.2020
Galatasaray'ın transfer gündemi Galatasaray'ın transfer gündemi 07.08.2020
Galatasaray yeni Melo'sunu arıyor! Galatasaray yeni Melo'sunu arıyor! 07.08.2020
Seri 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak "Seri 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak" 06.08.2020
O takıma önerdiler! Diagne... O takıma önerdiler! Diagne... 06.08.2020
Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu! Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu! 06.08.2020
Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası 05.08.2020
Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim "Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim" 05.08.2020
Arda Turan Galatasaray ruhunun bir parçasıdır "Arda Turan Galatasaray ruhunun bir parçasıdır" 05.08.2020
Galatasaray golcüsünü Slovenya'da buldu Galatasaray golcüsünü Slovenya'da buldu 05.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?
Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş
Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...
Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör