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Galatasaray'dan Barcelona maçı öncesi son antrenman!
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Galatasaray'dan Barcelona maçı öncesi son antrenman!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşma öncesi son taktik idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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