Galatasaray'da tasarruf devri

Galatasaray'da tasarruf devri başlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik tedbirler alan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan mali dengeyi korumaya çalışırken, bir yandan gelecek sezonun planlarını yapıyor. Öncelikli olarak yüksek ücretli oyuncularıyla görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yetkililer, yeni transferlerin de yıllık ücret tavanını 1.5 milyon Euro olarak belirledi.

ABONE OL