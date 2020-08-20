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Galatasaray'da Seri harekatı

Galatasaray, Jean-Michael Seri'yi yeniden kiralamak için Fulham'a eski futbolcusu Ryan Babel'i önerecek.
20.08.2020
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