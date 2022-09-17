Galatasaray'da Sacha Boey'dan milli takım açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların genç yıldızı Sacha Boey açıklamalarda bulundu ve "Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları da gerçekleştiriyorum. Devamının geleceğine de inanıyorum. Şu anda milli takıma değil Galatasaray'a odaklıyım." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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