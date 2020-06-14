Galatasaray'da Muslera sakatlandı! İşte son gelişmeler

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera, mücadelenin 15. dakikasında sakatlanarak ambulansla sahayı terk etti. Kaval kemiğinide kırık şüphesi bulunan Uruguaylı file bekçisinin durumuyla ilgili son gelişmeleri Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan aktardı.

ABONE OL