02 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray'da hangi isimler takımdan ayrılacak?

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Ana Haber'e canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılıların Antalya'da kampa gireceğini belirten Kaplan, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Lemina, Marcao ve Luyindama ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.
02.06.2020
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