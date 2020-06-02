Galatasaray'da hangi isimler takımdan ayrılacak?

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Ana Haber'e canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılıların Antalya'da kampa gireceğini belirten Kaplan, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Lemina, Marcao ve Luyindama ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

ABONE OL