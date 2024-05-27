Galatasaray'da Hakim Ziyech kutlamalara Filistin bayrağı ile çıktı!
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda taraftarıyla birlikte şampiyonluk kutlamalarını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin yıldzı isimlerinden Hakim Ziyech, kutlamalara Filistin bayrağı ile çıkarak destek verdi. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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