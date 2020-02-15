15 Şubat 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Erkan Süer ilk golünü attı! İZLE
Galatasaray'ın ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'dan kadrosuna kattığı genç yıldız Erkan Süer, ilk golünü attı. İşte Erkan Süer'in o müthiş golü...
15.02.2020
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