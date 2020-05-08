Galatasaray'da Diagne ve Babel sıkıntısı

Galatasaray'da yaz döneminde takıma dönecek Mbaye Diagne ve Ryan Babel sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar iki futbolcu nedeniyle, 93 milyon liralık bir faturayla karşı karşıya.

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