08 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'da Diagne ve Babel sıkıntısı

Galatasaray'da yaz döneminde takıma dönecek Mbaye Diagne ve Ryan Babel sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar iki futbolcu nedeniyle, 93 milyon liralık bir faturayla karşı karşıya.
08.05.2020
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