Galatasaray'da Belhanda gözden çıkarıldı

Galatasaray, Belhanda için teklif bekliyor. Yeni sezonda hem yerli ağırlıklı hem de maliyeti düşük bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan ve lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Faslı yıldıza gelecek teklifleri bekliyor.

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