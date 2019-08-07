07 Ağustos 2019, Çarşamba

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Galatasaray'a yerli ön libero

Transfer döneminde yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, ​Eskişehirspor'un ön liberosu Mehmet Özcan için kulübüyle temasa geçti.
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