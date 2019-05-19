Galatasaray ve Başakşehir stadyuma hareket etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki kafile de maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na doğru hareket etti.