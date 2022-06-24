GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan Abdülkerim Bardakcı yorumu! "Nelsson'dan daha iyi"
Yılmaz Vural A Spor'a konuştu. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı transferini değerlendiren Vural, "Çok iyi bir sol ayak. Çok iyi uzun toplar atabiliyor. Topla hücuma çıkabilir. Antrenörler Abdülkerim'in oyuna çıkışlarını değerlendiriyor. Biraz kilo derdi olabilir. Kilo almaması lazım. Ama dört dörtlük bir transfer diyorum. Abdülkerim Bardakcı transferini gayet yerinde ve doğru buluyorum. Nelsson'la kıyasladığımda ben Nelsson'u beğenmiyorum. Nelsson giderse G.Saray'ın eksileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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