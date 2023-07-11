GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Alexandru Cicaldau'ya Süper Lig'den 2 talip!
Galatasaray'da kamp kadrosuna dahil edilmeyen Alexandru Cicaldau'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Oyuncuya Başakşehir ve Sivasspor'un ilgisi var. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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