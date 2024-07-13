GALATASARAY TRANSFER HABERİ | EURO 2024'e damga vurmuştu! Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımı resmen açıkladı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızını Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performans ile 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO) damga vurdu. Bu artan performans sonrasında milli futbolcu için birçok transfer iddiası ortaya atıldı. Şimdi ise bAnkara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu Barış Alper'i isteyen takımı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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