Galatasaray son 1 yılda 30.5 milyon TL kar etti

Galatasaray,​ Fenerbahçe ve Beşiktaş, 12 aylık finansal rapolarını açıkladı. Sarı kırmızılılar, iki ezeli rakibinin zarar ettiği dönemde kar elde edildiğini duyurdu.