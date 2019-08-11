11 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray son 1 yılda 30.5 milyon TL kar etti
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 12 aylık finansal rapolarını açıkladı. Sarı kırmızılılar, iki ezeli rakibinin zarar ettiği dönemde kar elde edildiğini duyurdu.
11.08.2019
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