30 Ocak 2019, Çarşamba

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Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Serdar, 1.8 milyon euro alacağından vazgeçti. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
30.01.2019

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