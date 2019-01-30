30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı
Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Serdar, 1.8 milyon euro alacağından vazgeçti. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
30.01.2019
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