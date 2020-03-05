05 Mart 2020, Perşembe

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Galatasaray Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor

Galatasaray, Onyekuru'yu takımda tutmak için çalışmalara başladı. Fatih Terim, devre arasında 6 aylığına kiralanan Nijeryalı oyuncuyu gelecek sezon da kadroda görmek istiyor.
05.03.2020

Yönetimin, Terim'in talebi üzerine kısa süre içinde genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray'da kalmayı düşünen Onyekuru'nun da Fransız ekibiyle yapılacak görüşmelerde devreye gireceği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymek için izin isteyeceği aktarıldı.

Galatasaray, Monaco'ya Onyekuru'nun kontratına zorunlu satın alma opsiyonun konulmasını da teklif ederek Fransız ekibini ikna etmeye çalışacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna 16 golle katkı sağlayan yıldız oyuncu, ocak ayında geri döndüğü Galatasaray'ın çıkışında da büyük rol oynadı.

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