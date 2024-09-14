Galatasaray Nicola Zalewski'yi çok istedi ama olmadı! İşte sebebi
Son dakika spor haberi: Galatasaray, transfer döneminin son günlerini çok hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için büyük uğraş verdi. Bu transfer olumsuz sonuçlandı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)
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