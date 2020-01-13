13 Ocak 2020, Pazartesi
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Galatasaray Murillo'da sona doğru
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sampdorıa'da forma giyen Murillo için kurulan temaslardan olumlu sonuç aldı.
13.01.2020
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