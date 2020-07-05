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Galatasaray kafilesi stadyuma ulaştı

Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile, stadyuma ulaştı.
05.07.2020
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