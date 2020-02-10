Galatasaray ilk yarıda işi bitirdi

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 5. sıraya yükseldi. Adem Büyük 2 gol atarken diğer gol ise Kasımpaşalı oyuncu Meriah'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.