30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray ilk galibiyetini almak istiyor
Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Aslan, deplasmanda Kayserispor'u yenerek Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
30.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Muş Menderesspor 2 - 0 Bitlis Özgüzelderespor
- Muş Menderesspor 2 - 0 Bitlis Özgüzelderespor
- Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu
- 1074 Çankırıspor 1 - 0 Boyabat 1868 Spor
- İsmail Köybaşı Granada'da
- Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu
- Mohamed Elneny Beşiktaş'ta
- Tavşanlı Linyitspor 1 - 0 Isparta 32 Spor
- 1074 Çankırıspor 2 - 0 Boyabat 1868 Spor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"