Galatasaray ile Club Brugge arasında Diagne krizi

Sezon başında Galatasaray'dan Diagne'yi kiralayan Club Brugge, Senegalli oyuncuyu antrenmanlara almazken, sarı kırmızılıların ocak ayından kalan 1 milyon Euro'luk alacağını da yatırmadı.

Galatasaray ile Club Brugge arasındaki Diagne krizi derinleşiyor...

Senegalli golcüyü 3 milyon 350 bin Euro bedelle kiralayan ancak oyuncuyu kadro dışı bıraktıktan sonra antrenmanlara almayan Belçika ekibi ocak ayı taksitini de yatırmadı.

Bunun üzerine sarı kırmızılı yönetim, Club Brugge'a resmi bir yazı göndererek, hem 1 milyon Euro'luk ödemenin gecikmesi hem de büyük yatırım yaptıkları Diagne'nin mağdur edilmesi nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunacağını beyan etti.

Bu yazının ardından Belçika temsilcisinin Galatasaray'dan bir görüşme talep ettiği belirtildi.

Ancak 1 milyon Euro'luk ödemeyi almadan Club Brugge ile masaya oturmama kararı alan sarı kırmızılıların, Belçika ekibine 1 hafta süre tanıdığı kaydedildi.

Bu süre zarfında ödeme yapılmaması durumunda Galatasaray'ın konuyu FIFA'ya taşıması bekleniyor.

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Brugge Diagne'yi antrenmanlarına almıyor. Futbolcuyu neredeyse ölüme mahkum ediyor. Yazıyı gönderdik. Sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. Buna hakkın yok. Hem parasını ödemiyorsun, hem çöpe atıyorsun. 15.5 milyon Euro'ya yakın bedeli ödemek zorundasın.'' demişti.