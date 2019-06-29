29 Haziran 2019, Cumartesi

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Galatasaray için Rafinha iddiası

Galatasaray'ın, Brezilyalı yıldız Rafinha için Barcelona'ya teklif yapacağı iddia edildi.
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