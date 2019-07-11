"Galatasaray için çok önemli bir karar"

Galatasaray yönetim kurulunun avukatı Ömer Faruk​ Kırbıyık, mahkemenin verdiği idari tedbirin sürmesi kararının sarı kırmızılı kulüp için çok önemli olduğunu söyledi. Kırbıyık, "yönetimin seçime gitme zorunluluğu ortadan kalkmıştır" dedi.