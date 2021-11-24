GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli Marsilya maçı öncesi konuştu! "Fenerbahçe maçını..."

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E grubu 5. haftasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların deneyimli oyuncularından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisine de değinen Feghouli, "10 kere oynasak 9'unu kazanırdık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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