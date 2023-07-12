GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten özel açıklama!
Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens, Avusturya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı. İşte Belçikalı futbolcunun sözleri...
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