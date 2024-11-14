Video Galatasaray Videoları GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye ülkesinde şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye ülkesinde şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için işler istediği gibi gitmiyor. Sakatlanarak sezonu kapatan golcü oyuncu, Wanda Nara ile bu kez mahkemelik oldu. İşte detaylar...| Son dakika GS spor haberleri

14 Kasım 2024 | 17:28
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

09:13
Icardi'ye ülkesinde şok! Wanda Nara şikayetçi oldu 14 Kasım 2024 | 12:00
03:35
Fenerbahçe'nin golüne Galatasaray'dan tepki! 10 Kasım 2024 | 12:00
01:43
Icardi'nin sakatlığı ne kadar sürecek? 08 Kasım 2024 | 12:00
00:08
Icardi stadyumdan böyle ayrıldı! İşte son hali... 07 Kasım 2024 | 12:00
00:54
Hamza Hamzaoğlu: G.Saray'ı avantajlı görüyorum 27 Ekim 2024 | 12:00
00:27
Okan Buruk taburcu oldu! Beşiktaş derbisi 26 Ekim 2024 | 12:00
01:37
UEFA Başkanı Ceferin RAMS Park'ta! 23 Ekim 2024 | 12:00
09:16
G.Saray'dan TFF'ye Yunus tepkisi! "Anlaşılır gibi değil" 22 Ekim 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN