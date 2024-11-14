GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye ülkesinde şok! Wanda Nara şikayetçi oldu
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için işler istediği gibi gitmiyor. Sakatlanarak sezonu kapatan golcü oyuncu, Wanda Nara ile bu kez mahkemelik oldu. İşte detaylar...| Son dakika GS spor haberleri
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