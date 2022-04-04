GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu antrenmana çıkmadı! Fenerbahçe derbisinde...
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 ile geçen Galatasaray, yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti. Yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkan genç oyuncunun durumu henüz belirsizliğini koruyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan son bilgileri aktardı. Kaplan, "Kerem bugün antrenmana çıkmadı ama sağlık heyeti derbi ile alakalı oynayacak veya oynamayacak diye bir açıklama yapmadı. Bugünkü idmanda yok. Hafta boyunca durumunu kontrol edecekler. Derbide oynayıp oynamayacağı belli değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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