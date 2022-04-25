GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Torrent'ten ayrılış planı! Tazminat sorunu...
Galatasaray başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmediklerini açıklamışlardı. Ancak sarı kırmızılı ekibin elini bağlayan konu ise Torrent'in tazminatı. A Spor muhabiri Emre Kaplan konuyu açıkladı. Kaplan, "Torrent ve ekibinin 1 yıllık daha sözleşmesi var ve bu sürede 1.5 milyon euroluk alacağı olacak. Burada karar hakkı Domenec Torrent'te ve kendisi ne kadar fedakarlık yapar, belli değil. Bu durumu seçilecek başkan halledecek. Tüm parayı bırakmaz ama iyi bir görüşme ile beraber belli bir indirim olabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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