GALATASARAY HABERLERİ | Herkesi şaşırtacak iddia! Osimhen ocak ayında...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Avrupa'da büyük ses getiren bu transfer için A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bir bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
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