GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da seçim iptal olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimde. Şu ana kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmi adaylıklarını açıkladılar. Adayların 8 Nisan Cuma gününe kadar yönetim listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na iletmeleri gerekiyor. Ancak olağanüstü seçim iptal edilebilir. Dernekler Masası, Galatasaray'da yapılan mali genel kurulu incelemeye başladı. Çıkacak olan sonuca göre 30 Nisan'daki seçim ertelenebilir. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu bu konuyu değerlendirdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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