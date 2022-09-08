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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan transfer açıklaması! " Bu yıl da güzel bir kadro kuruldu"

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan transferleri değerlendiren Uruguaylı file bekçisi, "2011'de de güzel bir kadro vardı. Asıl önemli olan kadrodaki oyuncuların Galatasaray'da oynadıklarının bilmesi. Bu yıl da güzel bir kadro kuruldu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

08 Eylül 2022 | 18:13
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