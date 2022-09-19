GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile küs olan herkesi barışa davet eden Özbek, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için temasların devam ettiğini ifade etti. İşte Özbek'in açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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