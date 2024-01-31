GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSStore 2024 relansman gecesinde transferlerle ilgili konuştu. Sağ ve sol bek konusuna değinen Özbek, "Yoğun çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı. İşte Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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