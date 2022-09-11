GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek Kasımpaşa maçı sonrası konuştu! "Seyir zevki yüksek bir takım olacağız"
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederken maçın ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Seyir zevki yüksek olan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
Dursun Özbek: Seyir zevki yüksek bir takım olacağız 11 Eylül 2022 | 12:00
00:44
Toroğlu: Pazarın malları şimdiye kalmaz! 11 Eylül 2022 | 12:00
00:32
G.Saray'ın hücum hattı nasıl olmalı? 11 Eylül 2022 | 12:00
02:54
Hayrettin’den Mata ve Icardi yorumu! 10 Eylül 2022 | 12:00
03:14
Çarpıcı Galatasaray yorumu! "Beklenti çok yüksek" 10 Eylül 2022 | 12:00
00:47
Soydan'dan canlı yayında Fatih Terim itirafı! 09 Eylül 2022 | 12:00
00:05
Wanda Nara'dan Türkçe mesaj! 09 Eylül 2022 | 12:00
03:35
Galatasaray’ın transferlerine çarpıcı yorum: Bu fiyatlara Icardi’yi almak büyük başarı 09 Eylül 2022 | 12:00