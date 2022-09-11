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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek Kasımpaşa maçı sonrası konuştu! "Seyir zevki yüksek bir takım olacağız"

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederken maçın ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Seyir zevki yüksek olan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

11 Eylül 2022 | 22:29
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